Biella Chiavazza, api invadono il cortile della chiesa FOTO

Non sarebbe la prima volta che uno sciame d'api invade il cortile della chiesa di Chiavazza, in piazza XXV Aprile. L'episodio più recente risale a questa mattina, 6 giugno: ad intervenire un apicoltore, che si è occupato di recuperare gli imenotteri. Secondo quanto riferito da don Remo Baudrocco, la zona è stata transennata per evitare che le persone passino troppo vicine allo sciame, in attesa che i tecnici intervengano nuovamente per liberare completamente la zona.