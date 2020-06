Scuola – Manifestazione al Miur, Patelli (Lega): “Al fianco degli insegnati, studenti e famiglie per ricostruire l’Italia”

“Ancora in piazza insieme ai colleghi deputati e Senatori, a portare la solidarietà della Lega alle centinaia di insegnati, studenti e famiglie che hanno manifestato dinnanzi al Ministero della Pubblica Istruzione. La lega non dimentica le sue radici e non dimentica gli italiani che vengono travolti dall’iniquità di questo Governo. E lo abbiamo fatto mentre da giorni ci stiamo battendo in aula sul Decreto Scuola su cui Governo ha posto l’ennesima fiducia. Un Governo che va avanti solo a colpi di DPCM e Fiducie esautorando di fatto il Parlamento che è sempre sovrano. Bocciano tutti gli emendamenti dell’opposizione ma poi chiedono, falsamente, unità e collaborazione affinché si superino tutti insieme il grave stato di crisi provocato dalla pandemia di Covid 19.

Parlano di rilancio e sostegno alle famiglie ma approvano un Decreto Scuola che renderà disoccupati oltre 100mila insegnanti, che non fornisce chiarezza e garanzie sulla riapertura delle scuole a settembre, lasciando nel caos studenti e famiglie. Era un nostro dovere etico e morale essere oggi al fianco di chi manifestava e chiedeva a gran voce le dimissioni dell’inadeguato Ministro dell’Istruzione Azzolina e del Governo tutto. Si torni velocemente al voto per dar modo a chi ha veramente a cuore le sorti del Paese e degli italiani di dare inizio alla vera ricostruzione nazionale, a partire dalla Scuola pilastro fondamentale della futura Italia”. Questa la dichiarazione dell’on.le Cristina Patelli della Lega, membro della Commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati.