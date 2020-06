Primo passo tra Pallacanestro Biella-Comune: obiettivo l'iscrizione della squadra al campionato di A2

Tante le incognite, molti i problemi ma la volontà di iscrivere la squadra al prossimo campionato è un passo fondamentale confermato sia dal club che dal comune di Biella. Le variabili sono ancora molte a partire dalle incognite di quando e come partirà la stagione 2020/2021. Per ora i tifosi si devono prendere atto di una certezza: un tavolo comune per provare a garantire un futuro a un’eccellenza sportiva del territorio. E’ con questo spirito che si è concluso l’incontro svolto questa mattina nella sala consiliare di palazzo Oropa tra amministrazione comunale e Pallacanestro Biella. A seguito della nota diffusa dalla società sportiva lo scorso 29 maggio, il sindaco Claudio Corradino nelle scorse ore ha convocato il presidente Antonio Trada e una rappresentanza di soci e dirigenti di Pallacanestro Biella per essere messo a conoscenza del reale stato di salute del club a fronte del “grido di dolore” dettato da un clima generale di incertezza amplificato dal lockdown.

Il sindaco Claudio Corradino è stato affiancato durante l’incontro dal vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola, dall’assessore al bilancio Silvio Tosi e dal presidente della Commissione Sport Corrado Neggia. Per Pallacanestro Biella presenti oltre al presidente Antonio Trada, l’amministratore Massimiliano Broglia, i soci Massimo Angelico e Andrea Bonifacio e il club manager Marco Atripaldi. L’incontro è stato interlocutorio, ma con il pensiero unanime di intraprendere una strada comune nei prossimi due mesi al fine di raggiungere l’obiettivo di iscrivere la squadra il prossimo 31 luglio al campionato di serie A2 e di salvaguardare il settore giovanile. Sul tavolo si sono formulate una serie di azioni da avviare in tempi rapidi, al fine di raccogliere le forze necessarie per il proseguo dell’attività.

Dice il sindaco Claudio Corradino: “Pallacanestro Biella rappresenta non solo una società sportiva, che come tutte quelle del territorio merita attenzione e affetto specialmente per l’attività svolta in campo giovanile, ma è anche un brand che ha veicolato per 25 stagioni il nome di questo territorio in tutta Italia. E che ci auguriamo possa continuare a farlo per altrettanti campionati. Durante l’incontro ho ribadito più volte la mia ferma volontà di avviare un’azione politico/istituzionale al fine di creare le condizioni per avvicinare nuove forze e interlocutori al progetto: se il club deciderà di avviare azioni “popolari” sarò il primo, a titolo personale, a sottoscrivere un contributo che possa essere da volano per stringere gli sportivi e la comunità attorno a una realtà che ha saputo regalare tante emozioni e messaggi di speranza a questa città”.

Prosegue il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Il Comune ha già teso una mano importante a Pallacanestro Biella pochi mesi fa, con la stipula del nuovo accordo di gestione del Biella Forum e continueremo ad esserci a tutela di un’eccellenza del territorio: mi auguro che, seppure in questo momento di estrema difficoltà economica, ci possano essere realtà imprenditoriali disposte ad avvicinarsi e a supportare il mondo sportivo del nostro territorio che non può permettersi di perdere un patrimonio apprezzato in ambito sportivo in tutta Italia”.

Il pensiero del presidente di Pallacanestro Biella Antonio Trada: “Prevale il desiderio di proseguire in quest’attività, ma occorrono i presupposti per una spinta d’insieme. Perché come ho ripetuto in più circostanze Pallacanestro Biella non è di un singolo ma rappresenta l’espressione di un territorio. Il sindaco e la sua giunta hanno mostrato attenzione e vicinanza alla società, l’appoggio delle istituzioni in questo momento può essere uno stimolo per far fronte comune. Quello alle porte potrebbe rappresentare un anno zero, dopo tanti mesi chiusi in casa, per ritrovare attraverso la pallacanestro l’identità di questo territorio”.