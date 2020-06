“C'è un uomo in costume e a piedi nudi sul sentiero di Oriomosso”, scrive un lettore indignato

Riceviamo e pubblichiamo:

“Gentile Direttore,

Scrivo per raccontarLe una scena alla quale ho assistito per spingere il pubblico in generale ad alcune considerazioni. Nella giornata di martedì 2 giugno, il giorno della Festa della Repubblica, ho deciso di recarmi vicino ad Oriomosso, per passare un pomeriggio tranquillo in mezzo alla natura. Avendo letto i vostri articoli rispetto all’attenzione da porre in natura nei confronti dei rettili e per inciso le vipere (leggi qui) che popolano le nostre valli, voglio segnalare un fatto singolare.

Seguendo i suggerimenti di Tiziano Pascutto (leggi qui), generalmente mi muovo, nonostante il caldo, con pantaloni e scarponcini, ma la cosa più simpatica è stata vedere un uomo scendere dalla mulattiera di Oriomosso semplicemente in costume e a piedi nudi. Ovviamente ognuno è libero di fare ciò che ritiene ma, in questo contesto, ritengo sia necessario evitare di cercarsi degli incidenti in natura, che non riguardo solo i rettili, ma anche insetti, scottature, abrasioni ecc. ecc. E’ lecito andare in montagna… ma in sicurezza.

Biellesi, vi prego, stiamo attenti ai serpenti! Facciamolo soprattutto per noi e soprattutto per quei medici che, specialmente in questo momento, sono occupati a combattere con qualcosa di più importante della velenosa vipera nel corpo di qualche cittadino spavaldo".