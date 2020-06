A Roppolo arrivano gli assistenti civici

"Gli assistenti civici svolgeranno le attività che i volontari hanno svolto in questi mesi tenendo in piedi le nostre comunità. Quei volontari che ci hanno aiutato a consegnare la spesa o i medicinali a chi non poteva uscire di casa nella fase di emergenza, e che in questa nuova fase stanno facilitando gli accessi contingentati ai parchi e ai mercati, contando il numero di persone che entrano ed escono".

Con queste parole il sindaco di Roppolo, Renato Corona, annuncia l'adesione della sua Amministrazione al bando della Protezione Civile per la selezione degli assistenti civici, soggetti individuati su base volontaria, coordinati dalla Protezione Civile, che ne indicherà alle Regioni le disponibilità su tutto il territorio nazionale. I Comuni, attraverso l’ANCI, potranno avvalersi del contributo degli assistenti civici, ed impiegarli per attività sociali, per collaborare al rispetto del distanziamento sociale e per dare un sostegno alla parte più debole della popolazione.

“Il bando serve a trovare nuovi volontari, - continua il primo cittadino - visto che con il progressivo ritorno al lavoro, molti di coloro che si sono prestati nel primo periodo di emergenza non hanno più la stessa disponibilità di tempo. Dopo le migliaia di domande di medici, infermieri e operatori socio sanitari, arrivate alla Protezione Civile nel momento di maggiore emergenza negli ospedali italiani, ora è il momento di reclutare tutti quei cittadini che hanno voglia di dare una mano al Paese, dando dimostrazione di grande senso civico”.