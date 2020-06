Pmli Biella: "La messa in sicurezza di molti incroci stradali di Biella è lontana dall'essere realizzata"

Nota stampa del Partito Maexista Leninista Italiano organizzazione di Biella. "Continuano a verificarsi incidenti gravi a Biella, in Via Rigola incrocio via Salvo d’Acquisto, e l’Assessore ai Lavori pubblici, Strade e Trasporti, Davide Zappalà, non sembra capace di prendere provvedimenti. L'altra mattina l’ultimo incidente automobilistico che ha visto coinvolto un suv e un’automobile. Purtroppo viene subito alla memoria un altro gravissimo incidente, sempre in quel famigerato incrocio, avvenuto lo scorso dicembre quando Valentina Grigoli, della Caritas di Biella, rimase in coma a causa dello schianto contro un’altra autovettura.

La scarsa visibilità di quell’incrocio unita all’assenza di un semaforo lampeggiante di allerta lo rendono particolarmente pericoloso. È oramai ovvio a tutti i biellesi, tranne che all’Amministrazione del Sindaco leghista di Biella, Claudio Corradino e al suo Assessore Zappalà, che molti incroci di Biella necessiterebbero di nuove rotonde per consentire un rallentamento della velocità delle auto in transito, come nel caso del pericoloso incrocio in questione, ma anche di quello di via Piacenza angolo via Salvo D’Acquisto. Uguale discorso per l’incrocio in fondo a viale dei Tigli, davanti al Cimitero di Biella, pericoloso tutto l’anno per gli automobilisti, per la scarsissima visibilità della segnaletica sia verticale che orizzontale, ma diviene letteralmente off limits per ciclisti e pedoni nel periodo della commemorazione dei defunti del 2 novembre.

La Giunta Corradino invece si ostina a mantenere l’insulsa “rotondina”, praticamente impossibile definirla tale, all’incrocio tra via Pietro Micca e piazza Curiel che provoca rallentamenti e incertezze sul diritto di passaggio per gli automobilisti i quali, nelle ore di punta, rimangono lì imbottigliati. L’Amministrazione Corradino proprio in questi giorni si sta vantando sui media locali di aver asfaltato molte strade e riqualificato la cubettatura delle principali rotonde della città ma, come abbiamo descritto, la messa in sicurezza di molti incroci stradali di Biella è lontana dall’essere realizzata".