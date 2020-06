Giornata mondiale dell'ambiente, da Cioccolato TAF le piantine di cacao per sostenere l'agricoltura in Africa

"Only one Earth" - Una sola Terra. È con questa frase che oggi, 5 giugno, si celebra la Giornata Mondiale dell'ambiente e anche Cioccolato TAF vuole fare la sua parte. Per l'occasione, lo staff della cioccolateria biellese ha deciso di adottare dieci piantine di cacao tramite l'associazione Treedom, al fine di finanziare alcuni contadini africani per piantare l'albero e sostenerlo fino a quando non sarà produttivo.

Le dieci piante della foresta di cacao Cioccolato TAF, inoltre, aiutano a purificare l'aria inquinata del nostro pianeta, assorbendo 550 kg di anidride carbonica, un equivalente di quanto gas serve per riempire ben 4231 palloni da basket.

"I nostri clienti sono sempre al centro dei nostri pensieri - racconta Titti Apicella di Cioccolato TAF - per questo vogliamo donare le nostre piantine proprio a coloro che ci supportano in tutti i nostri dolci progetti".

Come? Dal 5 al 12 giugno, con un acquisto di minimo 20 euro dei prodotti di cioccolateria, i clienti avranno la possibilità di ricevere una delle piantine in omaggio. "La pianta di cacao porterà il vostro nome - spiega Titti Apicella - e vi forniremo un link per poterne seguire il suo sviluppo negli anni. Insieme sarà ancora più bello cercare di rendere il mondo un posto migliore!".