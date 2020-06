Diamant Lux di Gaglianico riapre le porte con buoni sconti e promozioni per illuminare la propria casa

Lo staff di Diamant Lux lampadari è pronto a ripartire in sicurezza: efficienti e precisi, sono sempre aggiornati su tutti i modelli, anche a Led, per realizzare un’illuminazione attuale e giovanile. Con sconti che vanno dal 10 al 60% su numerosi prodotti, Diamant Lux offre soluzioni ottimali per l’illuminazione di qualsiasi ambiente a prezzi speciali.

Inoltre, conservando la foto trovata all’interno di questo articolo, sarà possibile utilizzare il buono sconto da 10,00 euro, spendibile su una spesa minima di € 100,00 e non cumulabile, su qualsiasi articolo, comprese le lampadine e senza scadenza: è infatti possibile utilizzarlo in qualsiasi momento, basterà mostrarlo al momento dell'acquisto. “Mettiamo a vostra disposizione la nostra ampia esperienza nel settore dell'illuminazione – ci tiene a sottolineare la responsabile del punto vendita, Federica - e ci offriamo per risolvere i vostri problemi di illuminotecnica. Vi aspettiamo per ripartire illuminati”.

Diamant Lux è aperto da martedì a sabato, dalle 9:30-12:00 e dalle 15:30-19:00, per ulteriori informazioni visitate il sito www.diamantlux.com o telefonate allo 015.543234.