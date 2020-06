Detenzione ai fini di spaccio, due biellesi denunciati dalla Polizia

Due biellesi nei guai per detenzione ai fini di spaccio. Nel pomeriggio del 3 giugno, durante un servizio di controllo del territorio, viene fermata una Fiat Punto con a bordo tre persone. Gli operatori della Squadra Volante, visto l’atteggiamento nervoso dei soggetti e i precedenti di polizia in materia di stupefacenti a carico di due dei tre soggetti, decidono di accompagnarli in Questura.

A seguito di perquisizione personale veniva rinvenuta sostanza stupefacente del genere eroina (4 gr circa). Successivamente l'indagine si estendeva anche al domicilio, dove venivano rinvenuti 2 bilancini con residui di eroina. I due biellesi, rispettivamente di 28 e 32 anni, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio.