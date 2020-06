Una guida illustrata racconta Miagliano e i suoi segreti

Miagliano e i suoi segreti. Questo il titolo dato alla guida illustrata al Villaggio Post -Industriale di Miagliano redatto da Della Livorno. A darne notizia la pagina web del Comune di Miagliano che ha presentato l'opera in questo modo: “Se chiedete ad un ottantenne medio che cosa ne pensi di Miagliano, vi dirà che era un buco, epiteto coniato dagli operai tessili del Cotonificio Poma del secolo XIX, ma in tempi più recenti, si è trasformato in un piccolo gioiello. Di fatto una perla sconosciuta, i cui segreti sono svelati tra le pagine di questa guida che vuole essere un omaggio a tutti gli abitanti e ai visitatori e prospettivi turisti che desiderino scoprire le caratteristiche archeologiche, architettoniche, storiche e naturali del nostro meraviglioso paese”.

E' possibile sfogliare il libro nei seguenti esercizi pubblici, che hanno aderito all'iniziativa di promuovere Miagliano, mettendo in consultazione una copia della guida (clicca qui per leggere l'elenco). L'autrice ha anche distribuito delle mappe illustrate di Miagliano presso gli esercizi del paese, la cui stampa è stata gentilmente presa a carico dal Comune di Miagliano. “Offrendo 2 euro è possibile acquisirne una copia della mappa illustrata e le offerte verranno donate al progetto Fra Galdino – conclude l'amministrazione a guida Mognaz - finalizzato alla raccolta di generi alimentari per le persone in difficoltà”.