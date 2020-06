"Comunità fragile", volontariato e caregiver al centro dei nuovi progetti sostenuti dal bando

Prosegue l’illustrazione dei progetti sostenuti da Fondazione e Banca Simetica nell’ambito del bando “Comunità fragile” per le persone in difficoltà.

Proprio per far fronte a questa situazione di estremo disagio, l’APB è riuscita a dar vita in pochi giorni a un intervento complesso per garantire un supporto concreto ai parkinsoniani. Innanzitutto consegnando a domicilio un kit di mascherine, che consentono di svolgere con maggior sicurezza le attività extra-domiciliari strettamente previste dagli attuali decreti per il contenimento della pandemia di Covid-19, come il recarsi a fare la spesa o in farmacia. Oltre a ciò sono stati forniti alcuni supporti per la pratica di esercizi fisici e attività motoria in casa, che i parkinsoniani possono continuare svolgere grazie alla collaborazione dei professionisti che lavorano con l’ente, i quali hanno realizzato brevi video didattici veicolati tramite chat ed email e condivisi sui social. A tal proposito si è provveduto anche alla consegna di alcuni tablet a coloro che si trovavano nell’impossibilità di accedere ad applicazioni per la comunicazione e la visione di video, divenute fondamentali per restare in contatto con l’esterno in questo periodo.