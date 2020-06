Visita a Castelletto dell'assessore Gabusi per il ponte sul Cervo. Pollero: “Impegno della Regione a cercare fondi”

Dopo il confronto di mercoledì all'Unione Industriale di Biella, l'assessore regionale ai Lavori Pubblici Marco Gabusi ha raggiunto Castelletto Cervo per incontrarsi con i sindaci Elisa Pollero, Renzo Selva e Roberto Vanzi. Presente anche il tecnico Natalino Zanin. Motivo della visita? Illustrare il progetto del ponte sul torrente Cervo e fare un sopralluogo nei pressi dell'attuale guado.

“L'assessore Gabusi ha convintamente condiviso il progetto, assicurando tutto il suo impegno per il finanziamento dell’opera, ed ha espresso i propri complimenti alle amministrazioni di Gifflega, Castelletto Cervo e Mottalciata per il lavoro di progettazione, già finanziato dalla Regione, svolto fino ad ora – spiega Pollero – Nonostante il coronavirus, i progettisti hanno continuato a lavorare anche se purtroppo si è registrato un rallentamento a livello burocratico nelle autorizzazioni ma siamo a buon punto”.

Il costo del progetto, diviso in lotti, si aggira su una cifra pari a 5 milioni di euro e rappresenta uno snodo fondamentale per il territorio. “È urgente intervenire sulla struttura e l'ampliamento del tratto di strada che dalla rotonda porta al ponte – sottolinea il sindaco Pollero - Non appena il progetto sarà portato a compimento, verosimilmente alla fine del mese, lo porteremo a Torino in Regione per mostrarlo. Se tutto procederà per il meglio, contiamo di realizzare l'opera in due anni”.