Veglio, cercasi gestore per bar-ristorante. Sindaco: “Conclusi anche i lavori di asfaltatura” FOTO

Novità da Veglio. L'amministrazione ha pubblicato un avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse per la presa in gestione del nuovo esercizio commerciale. “A fine 2019 ha chiuso lo storico negozio di alimentari di paese – spiega il sindaco Nicola Marzolla - I lavori per la realizzazione di un nuovo negozio nelle vecchie scuole elementari sarebbero dovuti iniziare già da mesi, ma purtroppo il cantiere è potuto partire solo dopo il periodo di lockdown a causa del Covid-19. I lavori stanno procedendo e nel giro di pochi mesi il Comune metterà in gestione un nuovo negozio di vicinato comprensivo di bar, ristorante e pizzeria con attrezzatura all'avanguardia”.

Ma gli interventi in paese non si fermano qui. In questi giorni sono terminati i lavori di asfaltatura in alcune strade comunali. “Purtroppo siamo dovuti intervenire noi anche nei punti più pericolosi sulla viabilità provinciale – sottolinea il primo cittadino - A breve ultimeremo il tutto ripassando la segnaletica orizzontale su tutto il territorio comunale.