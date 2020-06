Seab, al via selezione pubblica per assumere 14 figure professionali

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 14 figure professionali per sostituzione ferie, da assumersi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (mesi 5), per il ruolo di AUTISTA E/O RACCOGLITORE O ADDETTO STAZIONE DI CONFERIMENTO (patente C o superiore con CQC per trasporto merci). È prevista l’assegnazione del livello 3°B del vigente CCNL dei Servizi Ambientali Utilitalia – ex Federambiente.

Per la partecipazione alla selezione S.E.A.B. S.p.A. si avvale della collaborazione della Società Manpower S.r.l. alla quale i candidati dovranno presentare domanda avvalendosi del sito internet www.manpower.it rispondendo all'annuncio pubblicato dalla filiale di Biella. Il termine di presentazione delle candidature è fissato per il giorno 18.06.2020 alle ore 18.00.

La versione integrale dell’avviso di selezione è disponibile sul sito internet www.seab.biella.it sezione Società Trasparente – Selezione del Personale – Avvisi per il reclutamento del personale.