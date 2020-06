Parte Biella Solidale, il sostegno alle famiglie in difficoltà

Ieri è partito il progetto Biella Solidale, nato dalla sinergia tra il comitato CRI di Biella, il Consorzio socio assistenziale IRIS , il Comune di Biella , i club service Inner Wheel Biella Piazzo e Panathlon unitamente all'imprenditore Pietro Calcagno.

Un recapito telefonico (3601092505) disponibile tutti i giorni dalle 10 alle 12, finalizzato all'ascolto ed al sostegno di quelle famiglie che a causa dell'attuale contesto socio economico stanno vivendo in condizioni fragili e precarie e non sono ancora state raggiunte da altri aiuti.

I volontari CRI prenderanno in carico le singole istanze, le condivideranno con gli enti preposti, ed in attesa di soluzioni strutturali, potranno disporre la consegna di buoni spesa arrivati dal Comitato Nazionale Cri e di pacchi spesa realizzati grazie alle donazioni ricevute, a raccolte alimentari mirate e soprattutto al sostegno assicurato da Inner Wheel Biella Piazzo e Panathlon.

Obiettivo principale sarà creare un rete solidale che sappia ascoltare le voci più deboli, offrire le soluzioni immediate e quelle permanenti, in sinergia con i servizi sociali, le amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato già operanti sul territorio.