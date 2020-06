Generosità a Pettinengo: raccolti 5.300 euro per il Bonus Spesa alle famiglie in difficoltà

"A conclusione della “donazione covid 19” avvenuta il 31 maggio abbiamo raccolto grazie alla vostra generosità 5.300 euro. Lunedi’ 1° giugno, con delibera di giunta, abbiamo destinato questo fondo per proseguire il bonus alimentare “ovid 19 per i cittadini meno abbienti, bonus che si sarebbe esaurito intorno il 4-6 giugno e che verrà ripristinato in settimana previa verifica dell’attuale situazione socio/economica delle famiglie coinvolte. Ringrazio ancora tutte le persone che in silenzio hanno dimostrato come sempre grande solidarieta’ e amore verso i propri concittadini meno fortunati". Questa la dichiarazione del sindaco Gianfranco Bosso.