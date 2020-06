Evento finale Life-Flarex: 17 giugno 2020

Si terrà il 17 giugno dalle ore 10 alle 12 il webinar del progetto europeo LIFE-FLAREX. Durante il seminario verranno presentati i risultati finali del progetto e si discuterà delle strategie di sostituzione delle sostanze chimiche pericolose, con un focus sui ritardanti di fiamma (FR) utilizzati nel settore tessile nei processi di finissaggio.

ll progetto LIFE-FLAREX vede il Polo di Innovazione Tessile (www.pointex.eu), con sede a Biella e gestito da Città Studi, come uno dei 4 cluster europei partner di progetto e le sue conclusioni sono di notevole interesse per le aziende che si occupano di finissaggio, di produzione di tessuto, nonché di produzione e formulazione di prodotti per il finissaggio. Scopo del progetto è contribuire alla diminuzione dell’impatto sull’ambiente e sulla salute causato dalle sostanze tossiche che si sviluppano in seguito all’utilizzo di composti antifiamma contenenti bromo, formaldeide e antimonio.

Questo studio ha analizzato i migliori prodotti di finissaggio tessile disponibili, migliorando queste tecnologie innovative per l’applicazione di prodotti antifiamma. In quest'ottica è di particolare importanza condividere con le aziende le informazioni sulle tecnologie più innovative del settore, nonché sui potenziali sostituti delle sostanze chimiche attualmente in uso.

“Il weibinar LIFE-FLAREX – sostiene Paola Fontana, responsabile dell’area Ricerca di Città Studi- Po.in.tex – sarà l’occasione per approfondire meglio il progetto, discuterne i risultati principali con esperti internazionali del settore e veicolare informazioni utili alle industrie tessili sui progressi delle nuove politiche comunitarie”. La partecipazione al webinar è gratuita, previa registrazione sul sito di LIFE-FLAREX (www.life-flarex.eu). La lingua ufficiale dell'evento è l'inglese. I posti disponibili sono limitati e le registrazioni verranno effettuate in base all'ordine di arrivo delle richieste.

Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente Po.in.tex tel. 015.8551148, email: polo.tessile@cittastudi.org