Con IRIS e CISSABO conversazioni on line tra genitori

I consorzi IRIS e CISSABO promuovono il progetto "Conversazioni on line tra genitori", dialoghi gratuiti a distanza sul rapporto con i figli dalla nascita all'adolescenza, che si svolgono in videochat attraverso la piattaforma Zoom con la presenza delle educatrici, in orari e giorni da concordare.

Il progetto prevede 6 momenti di conversazione a seconda dell'età dei figli. "CafféLatte ... tra un caffè e una poppata" per i bimbi da 0 a 9 mesi, Genitori non si nasce, si diventa (9-24 mesi), "Il mio bambino fa i capricci!" (2-5 anni), Mio figlio nel mondo (6-10 anni), Non più....ma non ancora (pre-adolescenti dagli 11 ai 14 anni), "Non ti riconosco più!" per gli adolescenti.

Per informazioni si possono contattare il Consultorio per le famiglie di Cossato (3664936348 - cf@cissabo.org ) ed il Centro per le famiglie “il Patio” di Biella (3357920454 - patio@consorzioiris.net ).

"Queste conversazioni si svolgono normalmente in presenza durante tutto l'anno. - dicono dal Centro per le famiglie “il Patio” - Le abbiamo trasformate on line a causa della pandemia. continueranno per tutto il mese di giugno e, dopo l'interruzione di luglio ed agosto, riprenderanno settembre".