Castelletto Cervo, nuovo marciapiede al parco giochi della Garella

L'Amministrazione Comunale di Castelletto Cervo, grazie alla collaborazione di volontari, sta realizzando un nuovo tratto di marciapiede al parco giochi di frazione Garella, ancora chiuso a causa dell'emergenza coronavirus. "Grazie ai volontari - si legge sulla pagina Facebook dell'Amministrazione - che stanno dimostrando con il loro lavoro un forte impegno civico e senso di comunità!".

In piena "fase 2 bis" l'Amministrazione continua a sostenere la propria cittadinanza. La Giunta Comunale ha infatti deliberato il rimborso della retta dello scuolabus in relazione ai mesi in cui non è stata possibile l’erogazione del servizio. La domanda di rimborso si presenta compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet comunale, per poi consegnarla all'ufficio finanziario, oppure inviarla via mail a rag.castelletto@ptb.provincia.biella.it . Il modulo deve contenere il codice IBAN in quanto il rimborso avverrà tramite bonifico bancario.