Al Museo del Territorio la presentazione dello sportello Microcredito di Impresa

Sarà la sala conferenze del Museo del Territorio, al chiostro di San Sebastiano, a ospitare giovedì 11 giugno (dalle 11) la conferenza di presentazione dell’apertura del nuovo sportello di Biella di “MDI – Microcredito di Impresa”. L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Biella. La presentazione dello sportello nasce in collaborazione con Sos Impresa e Lavoro e Confimi Industria Piemonte.

Durante la conferenza saranno illustrate le modalità operative, le normative e le opportunità per le start up industriali, artigiane e commerciali del Biellese e del Piemonte in generale. Durante la conferenza sono previsti gli interventi di Roberto Scenna (introduzione), Massimo Laccisaglia (Amministratore delegato MDI), Alessandro Diana (Risk manager MDI), Barbara Greggio (assessore alle Attività Economiche e Turismo del Comune di Biella), Elena Chiorino (assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Piemonte) e Chiara Caucino (assessore al Welfare della Regione Piemonte). MDI ha avviato la propria attività nel Lazio nel 2018.

L’amministratore delegato Massimo Laccisaglia dichiara: “Stiamo progressivamente ampliando le aree operative per arrivare ad operare su tutto il territorio nazionale entro la fine del 2020. L’inizio dell’attività in Piemonte, seguita dal Consigliere e Risk Manager Alessandro Diana, segue quelle effettuate in Puglia, Sicilia, Lombardia ed Emilia Romagna. In Piemonte l’attività partirà dalle provincie di Torino, Novara, Vercelli e Biella, dove sarà operativo anche un ufficio ospitato presso la sede biellese dell’Associazione Confimi Industria, in via Ivrea 63”.

Dice l’assessore alle Attività economiche e al Turismo del Comune di Biella Barbara Greggio: “In questo periodo di crisi economica è fondamentale avere una programmazione corretta e strategica per superare il momento. Il Microcredito può essere una risorsa importante per microimprese e per chi si appresta ad affrontare il mercato. L’appuntamento di giovedì 11 giugno, presso le sale del Museo del Territorio, sarà un’opportunità per tutte quelle imprese biellesi che si vogliono approcciare a questi argomenti”.