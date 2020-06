A Sagliano Micca…là dove tutto è incominciato

Con la fine dei divieti alla mobilita a causa del Covid 19, confermiamo che Sabato prossimo 6 giugno ci recheremo a Sagliano Micca (Biella) per portare dei fiori sulle tombe della famiglia Ferraro con il seguente programma: ore 16 - ritrovo al cancello del cimitero di Sagliano Micca per un momento di raccoglimento (e per chi è credente per un momento di preghiera) davanti alle lapidi di Attilio e Alba, Guido, Cristina Ferraro; ore 18 messa in Parrocchia celebrata da don Renato Bertolla che conosciamo dal giugno 1996 quando partecipammo al funerale della famiglia Ferraro.

Chi intendesse partecipare o comunque essere presente può contattarci al 335.80.81.455 o via mail o WhatsApp. Il tutto è organizzato dall'associazione "Siamo innocenti" nome che vuole ricordare il biglietto lasciato dai Ferraro sul cruscotto della loro auto prima del suicidio. Sagliano Micca rappresenta l'inizio dell'attività di un gruppo di psicologi e assistenti sociali che poi troviamo nei casi del Forteto, della Bassa modenese, di Rignano Flaminio … e da ultimo di Bibbiano.

Sono invitate tutte le associazioni che si occupano di bambini strappati alle loro famiglie, politici, giornalisti.