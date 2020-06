Trasporti, incontro a Biella Gabusi-Fenoglio: “Con l’assessore si è parlato di collegamenti e pendolari”

Proficuo incontro con l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi e il coordinatore provinciale Alberto Fenoglio nella sua visita a Biella proseguita poi nella sede dell’Unione Industriale biellese. “Ieri mattina con l’assessore abbiamo trattato la spinosa e lunga questione dei trasporti e dei collegamenti biellesi – spiega Fenoglio - Oltre alla necessità di accelerare i tempi di percorrenza dei collegamenti con Torino e Milano, che possano rendere attrattivi il nostro territorio per nuovi insediamenti sia civili che industriali, è fondamentale contribuire a fermare l’emorragia migratoria dei cittadini biellesi. A causa di offerte lavorative nel Milanese o nel Torinese, sempre più biellesi, negli ultimi decenni, hanno deciso poi di trasferirsi in queste aree per via dell’insostenibile condizione di pendolare, visti gli attuali tempi di percorrenza e i numerosi disagi”. Ma non sarà l’ultima visita dell’assessore Gabusi: presto tornerà a Biella per un incontro con gli amministratori e i simpatizzanti di Forza Italia.