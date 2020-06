Masso cade sulla provinciale tra Cossato e Valdilana, messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco

Proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo. Nel pomeriggio di oggi, 5 giugno, un masso è caduto sulla strada provinciale che collega Cossato a Valdilana. Gli uomini del 115 sono intervenuti per la messa in sicurezza , mentre i tecnici del comune si sono poi occupati della rimozione. La viabilità è stata ripristinata regolarmente. Al momento, invece, è in corso la rimozione di una pianta caduta sulla strada a Sala Biellese.