Maltempo sul Biellese: allagamenti al confine Sandigliano-Verrone e alberi a terra a Salussola

Altri disagi legati al maltempo. Oltre a Gaglianico (leggi qui) e il Biellese orientale (clicca qui), anche il confine tra Sandigliano e Verrone e il territorio di Salussola sono stati colpiti dalle intense precipitazioni di ieri sera: si sono registrati, infatti, fenomeni di allagamenti e alberi piegati dalla forza dell'acqua e abbattuti sulla strada. “Diversi tratti stradali sono stati inondati d'acqua, specialmente quelli vicini ai campi – spiega al telefono il sindaco di Sandigliano Mauro Masiero – Si tratta di via Roma, via Trento e una parte di via Dante. Fortunatamente, con una bomba d'acqua simile, siamo riusciti a contenere enormemente i danni”.

Sulla strada provinciale Salussola-Brianco una pianta è caduta sulla careggiata a causa del violento temporale, formato da grandine mista a pioggia. Ancora una volta le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenuti in tutte queste zone colpite dal maltempo di ieri.