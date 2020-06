Lutto a Cossato, è morto il vescovo Mario Rino Sivieri. Il ricordo della parrocchia di Santa Maria Assunta

Lutto a Cossato per la morte del vescovo Mario Rino Sivieri, mancato questa notte all'età di 78 anni. A darne notizia, in un post, il profilo Facebook della parrocchia di Santa Maria Assunta a Cossato che recita: “E' mancato il nostro concittadino il Vescovo Mons. MARIO RINO SIVIERIVescovo emerito di Proprià (Brasile), nato a Castelmassa (RO) il 25 aprile 1942; presto si trasferì a Cossato con la famiglia, frequentando il Seminario a Biella. Fu ordinato sacerdote nel 1966 a Roma dal Papa San Paolo VI. Partì come missionario "fidei donum" nel Nord Est del Brasile mantenendo sempre stretti contatti con la diocesi di Biella e la Città di Cossato dove viveva la mamma e il fratello. Nel 1997 viene eletto e consacrato vescovo della diocesi di Proprià, in Brasile. Annualmente tornava a Cossato in visita alla famiglia e agli amici sparsi in Italia e in Europa. Non mancava mai di celebrare diverse volte in parrocchia incontrando gli amici della sua giovinezza. Importante il suo lavoro a favore del suo Seminario, della sua diocesi e soprattutto del recupero dei giovani in difficoltà della sua regione dando vita a "fattorie" di recupero e di aiuto.Per raggiunti limiti di età nel 2017 lascia la cura della diocesi ma rimane in Brasile continuando la cura delle anime e delle opere da lui fondate e seguite.Lo ricordiamo per la sua affabilità e cordialità e per il suo affetto per la nostra Città.Viste le attuali condizioni, sarà impossibile " volare" in Brasile. Invito tutti al ricordo nella preghiera di suffragio e di vicinanza ai familiari”.

Domani, 5 giugno, si svolgerà la messa di suffragio in Cattedrale alle 15 mentre sabato, alle 18, verrà recitato il Santo Rosario alla chiesa parrocchiale di Cossato. Sempre qui, domenica 7 giugno, si celebrerà la messa di ricordo alle 10.30.