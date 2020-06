Il temporale mette fuori uso i ripetitori telefonici. Nipote non sente la zia 76enne e teme il peggio

Ha provato, senza esito, a telefonare più volte al cellulare della zia di 76 anni poi in preda al panico ha allertato i soccorsi. Il fatto è successo a Coggiola durante il fortissimo temporale che si è abbattuto sul Biellese, mercoledì 3 giugno nel tardo pomeriggio.

I militari, intervenuti all'indirizzo della donna, hanno constatato che era in buona salute e non aveva alcun problema. Il disguido è nato da una avaria dei ripetitori delle aziende telefoniche messi fuori uso dal forte temporale in atto nella zona. Per quel motivo la nipote non riusciva a contattare la zia e aveva temuto il peggio.