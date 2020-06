Scuola, quasi 250 docenti presenti al Collegio “virtuale” dell’Itis Biella

Anche via internet si è svolto in modo animato e vivace il Collegio docenti dell’ITIS Q. Sella. Per la riunione, durata oltre due ore, è stata utilizzata la piattaforma Teams, la stessa utilizzata da docenti, studenti e personale amministrativo.

La buona tenuta della piattaforma, allestita dal professor Landorno e messa alla prova dal Collegio docenti virtuale, non era scontata: oltre al Preside Giovanni Marcianò e al suo staff hanno infatti partecipato tutti i docenti Itis. In collegamento c’erano quindi quasi 250 persone contemporaneamente. Per le votazioni è stato utilizzato un sondaggio elettronico, che registrava contemporaneamente voto e generalità del votante. Oltre alle comunicazioni di servizio, molto spazio è stato dato al dibattito, in particolare circa l’inaspettata esperienza della didattica a distanza, che professori e studenti, con le famiglie, hanno in generale saputo affrontare egregiamente.

Il Preside ha raccolto dai docenti suggerimenti preziosi per l'impostazione del lavoro per il prossimo anno, nel caso si dovesse di nuovo ricorrere, del tutto o in parte, a questa modalità. In questi giorni inoltre la scuola ha ricevuto nuova strumentazione tecnologica che sarà utile per il prossimo anno scolastico già a partire dal primo settembre. Le prossime settimane saranno dedicate, oltre agli Esami di Stato e alla chiusura di questo anno scolastico, a progettare proprio il rientro a scuola, tenendo contro delle indicazioni del Ministero.