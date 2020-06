La SPA Nuxe del Santo Stefano ha aperto le porte per servizi di Estetica di Base e trattamenti Viso e Corpo FOTO

il Team SPA Nuxe del Santo Stefano è felice di informarLa, che siamo pronti a riaprire! In questa lunga pausa abbiamo riscoperto che per noi, l’Entusiasmo, la Passione e la Professionalità, sono gli ingredienti principali che vogliamo trasmettere.

Il Team del Santo Stefano SPA con NUXE SPA Paris e i Professionisti della Sicurezza, hanno unito le proprie energie per creare standard elevatissimi di protezione, in modo da garantire un ambiente sicuro nel quale accoglierLa e farLa sentire in armonia con sé stessa.

Questa settimana proponiamo: Trattamento viso per preparare la Sua pelle all’estate: trattamento Viso Fondamentale ai Vegetali Attivi. 45min a € 61,00 anziché € 88,00 Un massaggio delicato e una detersione completa del viso, un esclusivo scrub ed una maschera adatta ai tuoi bisogni…

Il segreto di una pelle che ritrova tutta la sua energia. … e trattamento completo per le mani. Manicure con smalto semipermanente: 60 min a € 40,00 Ideale anche per unghie danneggiate, grazie al metodo di vetrificazione che permette di rinforzare e proteggere la lamina ungueale. Si mantiene lucido ed impeccabile, conservando la brillantezza del primo giorno di applicazione.

La invitiamo a prendere contatto con noi in modo da fissare la data del nostro prossimo primo incontro, chiamandoci al numero 015 69 14 70 oppure tramite mail: spanuxe@relaissantostefano.com