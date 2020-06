Gestione pratiche necrologiche, a Ponderano cambiano le regole

Dall’inizio di questo mese, nell’ambito della riorganizzazione degli uffici ed ottimizzazione delle procedure amministrative fortemente voluto dal Sindaco Roberto Locca, tutte le pratiche amministrative a cui le ditte di onoranze funebri debbono ottemperare, sono svolte dagli uffici comunali in via telematica. È necessario pertanto, proprio in relazione efficientamento degli uffici ed ammodernamento procedurale, chiedere l’assolvimento e rilascio delle necessarie certificazioni in tale modalità.

Ciò è stato possibile anche con il supporto/accordo con il personale interessamento dell’Amministrazione dell’ospedale di Ponderano sempre molto disponibile, che tramite internet trasmette la necessaria documentazione agli uffici comunali in tempo reale. I vantaggi di questa nuova procedura si possono riassumere nella minor presenza di persone all’interno degli uffici comunali, una miglior organizzazione del lavoro da parte del personale preposto, ed una risposta agli operatori del settore in tempi brevissimi, tale procedura è stata affinata nell’ambito dell’emergenza legata al coronavirus ed ora messa a regime.

Soddisfazione dell’Amministrazione di Ponderano per l’importante risultato raggiunto nell’efficientamento del lavoro degli uffici ed un riconoscimento particolare al personale comunale disponibile a seguire l’Amministrazione in questo difficile percorso di ammodernamento delle procedure amministrative.