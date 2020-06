Fondazione BIellezza, quasi 2000 i votanti al sondaggio pubblico: “L’obiettivo? Arrivare a 2500 voti”

A pochi giorni dalla chiusura del sondaggio che ha visto i biellesi esprimere in prima persona la loro preferenza a uno degli slogan proposti, la soddisfazione dei promotori è alta. Mancano poche decine di votanti per arrivare a 2000, un numero importante che dimostra quanto i cittadini sentano il valore del loro territorio e l’importanza del suo posizionamento nel mercato turistico, sia nazionale sia internazionale. Molti sono stati coloro che hanno espresso anche commenti e suggerimenti a testimonianza del loro desiderio di contribuire alla missione della Fondazione BIellezza.

Il Professor Severino Salvemini, membro del gruppo di coordinamento del tavolo di lavoro sull’identità territoriale, ha espresso parole di grande soddisfazione: "L'alto numero dei votanti è un primo risultato molto positivo del referendum proposto dalla Fondazione Biellezza. Stiamo parlando della adesione progressiva ad un manifesto che ha l'obiettivo di rilanciare il territorio biellese sul piano sociale e economico. Una strategia di rilancio non può essere espressione solo dei "governanti", ma deve vedere la partecipazione dei "governati", poichè la rigenerazione dei territori si appoggia sul cambiamento del patrimonio cognitivo degli attori residenti. Sono pertanto felice che molti si siano ingaggiati nelle risposte e ciò è il primo concreto segnale che il progetto individuato dalla Fondazione sia necessario e condiviso."

Anche Luigi Angelini, consulente di Wellness Partner – società specializzata nella creazione di ecosistemi di benessere integrato, - si unisce a Severino Salvemini con parole di grande positività: “L’eccezionale partecipazione al sondaggio promosso da Fondazione Biellezza non è affatto banale e non va sottovalutata. Non sono molti i territori che possono contare sulla partecipazione di diverse migliaia di cittadini ad un’iniziativa online sull’identità territoriale. Questo conferma concretamente quanto era emerso nella prima fase di studio che ha portato alla nascita della Fondazione: una marcata vivacità della comunità biellese nell’interesse e nell’impegno diretto verso il proprio futuro. I biellesi vogliono partecipare, hanno interesse e voglia di contribuire all’evoluzione della propria comunità. Questo rende ancora più importante e strategico il ruolo di Fondazione Biellezza come catalizzatore di idee, progetti e iniziative e come piattaforma di collaborazione tra le diverse componenti del territorio.”

Il sondaggio terminerà il 6 giugno, successivamente le scelte delle parole chiave per definire il Biellese verranno affidate ad esperti di comunicazione che dovranno trasformarle nel logo e nello slogan che meglio potrà cogliere l’attenzione e l’apprezzamento di turisti italiani e stranieri.

Per chi non avesse ancora votato e desiderasse offrire il proprio contributo, può collegarsi al sito www.fondazionebiellezza.it ed esprimere la propria preferenza a uno degli slogan proposti entro sabato 6 giugno. “Perché il biellese siamo tutti noi”