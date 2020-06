Fai Biella lancia il sostegno alla candidatura del Trenino Biella Oropa come Luogo del Cuore 2020 FOTO

Nell’ambito della campagna nazionale Luoghi del Cuore 2020, la Delegazione FAI Biella annuncia il sostegno alla candidatura del Trenino Biella-Oropa a Luogo del Cuore 2020. Il neo capo delegazione Davide Furfaro e i nuovi delegati del FAI Biella prendono le redini della delegazione in un periodo, quello dell’emergenza Covid-19, tra i più complicati della storia repubblicana, in cui temi come la cultura, la passione per l’arte e la bellezza, il rilancio del turismo nel nostro Paese e nel Biellese, in particolare, diventano quanto mai urgenti e strategici. A tal proposito la prima e significativa azione della delegazione assume un significato particolare per la nostra provincia.

A seguito dell’avvenuto cambio della guardia per la delegazione FAI di Biella, quando all’inizio del mese di maggio la ex capo delegazione Francesca Chiorino ha passato il testimone a Davide Furfaro, è stata definita anche la nuova squadra che avrà il compito di sostenere e promuovere le iniziative del FAI – Fondo Ambiente Italiano nella provincia di Biella. La nuova delegazione è così composta: Davide Furfaro - Capo Delegazione, Paola Bacchi – Vice Capo Delegazione / Delegato Cultura, Chiara Gariazzo – Segretaria, Stefania Balle – Tesoriere, Elena Cecconello – Comunicazione, Emanuele Comoglio – Ambiente, Gregorio Santacaterina – Viaggi, Alessandra Garella – Scuola, Stefano Servo – Raccolta Fondi, Roberta Fangazio – Volontari, Simone Debernardi – Rapporti UIB, Ludmilla Ogryzko – Grafica, Claudia Girello – Gestione Database, Carlotta Chiodega – FAI Giovani

“Abbiamo ricevuto la proposta dell’Associazione Amici del Trenino Biella-Oropa – racconta Davide Furfaro – e abbiamo scelto di accoglierla con entusiasmo. Da diverso tempo l’associazione ha allo studio la realizzazione di una nuova tramvia Biella-Oropa che, nell’ambito di un rilancio complessivo della Valle di Oropa, contribuirebbe a riportare ai vecchi fasti questo pezzo di storia biellese, amato da tutti i biellesi. Un vero e proprio Luogo del Cuore, insomma, che invitiamo ora tutti i biellesi, e non solo, a sostenere con il proprio voto”.

Attiva dal 1911 al 1958, chiamata all’epoca “l’ardita d’Italia”, la vecchia Tranvia collegava il capoluogo Biellese con il più importante Santuario Mariano delle Alpi. Il progetto di recupero della vecchia tramvia riporterà il trenino lungo un percorso che, partendo dalla Città di Biella, raggiunge Pollone attraversando il Parco della Burcina, proseguendo verso il Favaro fino a ricollegarsi con il vecchio sedime esistente e, ripercorrendo lo storico e spettacolare tracciato, raggiunge il Santuario di Oropa.

I Luoghi del Cuore è una campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo. È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare. Dopo ogni censimento il FAI sostiene con un budget di 400.000 euro una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti. Un vero e proprio luogo del cuore dei biellesi, ma non solo.