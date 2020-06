Edilnol Biella saluta Eric Lombardi

"Edilnol Pallacanestro Biella comunica l'avvenuta transazione dell'accordo che legava l'atleta Eric Lombardi al Club. Tornato a Biella la scorsa estate per completare il suo percorso di recupero dopo l'infortunio al tendine d'Achille della gamba destra, a casa sua ha trovato l'ambiente e il supporto ideali che gli hanno consentito di dimostrare di essere ancora quel giocatore esplosivo che tutti i tifosi rossoblù ricordavano. Edilnol Pallacanestro Biella augura il meglio a Eric, un ragazzo di casa pronto a proseguire il volo verso traguardi importanti. Eric per sempre uno di noi!". Questo il breve comunicato della società rossoblù. Il giocatore era legato al club anche per la prossima stagione.