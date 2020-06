Viverone, oggi prende servizio un aiuto cantoniere

Da oggi, mercoledì 3 giugno, prende servizio presso il Comune di Viverone un aiuto cantoniere che risiede in paese, assunto per 4 mesi in modo da aiutare il cantoniere comunale nelle operazioni di pulizia e di mantenimento del decoro pubblico, e per garantire il servizio durante le ferie del collega. "Questa assunzione era già stata inserita nel programma elettorale - dice il sindaco Renzo Carisio - e nel bilancio di previsione del 2020, e costa al Comune circa 14mila euro".

Con l'arrivo della bella stagione, l'Amministrazione sta valutando la possibilità di istituire il centro estivo per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Gli interessati devono comunicare la volontà di usufruire del servizio entro e non oltre le 12 di sabato 13 giugno 2020, scrivendo mail a viverone@ptb.provincia.biella.it . "Considerato che la pandemia in corso imporrà numerose ed onerose regole da rispettare, - precisa il primo cittadino - il centro estivo verrà attivato sulla base dell’effettiva esigenza da parte delle famiglie".