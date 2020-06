Rotary Club Biella, atti di solidarietà per la comunità

Antoine de Saint-Exupery sosteneva che “Amare vuol dire soprattutto ascoltare in silenzio”, in medicina invece ascoltare fa riferimento al latino auscultare per compiere l’esame fisico d’un malato con l’orecchio. Nei giorni in cui in tutto il mondo si fermava, in cui tutto era silenzioso, in cui i malati crescevano di ora in ora, al Rotary Club di Biella però non è stato necessario munirsi di uno stetofonendoscopio, per ascoltare la propria comunità. Ha raccolto tempestivamente esigenze espresse dalle istituzioni e dal mondo del volontariato organizzato, con cui è sempre in costante dialogo per affiancarlo e contribuire con risorse e supporto.

L'impegno del Rotary Club Biella in queste settimane di emergenza-coronavirus non ha infatti conosciuto sosta. Dopo il sostegno ai medici e agli infermieri dell'ospedale, al personale delle farmacie e ai volontari della Protezione Civile con la donazione di mascherine e dopo la consegna di 800 buoni spesa al Comune di Biella perché venissero distribuiti alle famiglie in difficoltà, il club di servizio ha stretto un'alleanza con il Fondo Edo Tempia per pensare a chi, ai problemi economici acuiti dal periodo di quarantena, aggiunge le inevitabili preoccupazioni legate alla malattia. La onlus punto di riferimento per prevenzione, cura e ricerca sul cancro ha indicato al Rotary le famiglie con bambini ancora piccoli che vivono questa situazione difficile, aggravata dal fatto che uno dei suoi componenti si è ammalato di tumore. In questi giorni riceveranno una lettera con due piccoli aiuti: un buono per ritirare gratis un paio di scarpe sportive e un voucher per acquistare materiale scolastico.

Il primo omaggio è stato preparato con la collaborazione del negozio Leone Bimbi di via Bertodano 7 a Biella. Il secondo è spendibile in un supermercato IperCoop, già partner del Rotary per l'iniziativa dei buoni spesa consegnati al Comune di Biella. Si tratta dell'ennesima dimostrazione di vicinanza alla popolazione da parte del club di servizio, che ha riformulato la sua azione per fornire il suo appoggio nei giorni dell'emergenza-coronavirus.

«Il nostro ringraziamento va a tutti coloro» sottolinea Adriana Paduos, presidente del club «che ci sono stati vicini in tutte le nostre iniziative, in questo caso Leone Bimbi e IperCoop, oltre al Fondo Edo Tempia». Tutte le fragilità della nostra comunità sono emerse e si sono acutizzate ma, come sostiene Vittorino Andreoli, «la fragilità è all’origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed essere aiutati. La fragilità è fondamento della saggezza». Saperla ascoltare, aggiungiamo noi del Rotary di Biella, oggi è più che mai un dovere. In momenti di grande emergenza, è necessario riscoprirsi comunità operando in modo collaborativo e coordinato per il bene di tutti.