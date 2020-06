Pray, da oggi tornano operativi gli uffici comunali. Ecco le novità

A partire da oggi, mercoledì 3 giugno, tutti gli uffici comunali di Pray saranno operativi. “È garantita la presenza in sede dei dipendenti, sospendendo al momento il lavoro agile svolto durante le settimane di emergenza presso le rispettive abitazioni – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello sul suo profilo Facebook - Per accedere ai servizi comunali è preferibile comunque, prendere appuntamento telefonando al numero 015 767035 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14. L’acceso agli uffici sarà consentito ad una persona per volta, annunciandosi al citofono. Minori, anziani, e persone diversamente abili possono accedere facendosi accompagnare da una seconda persona. Resta l’obbligo per l’utenza ed il personale nei contatti interpersonali, di indossare la mascherina e operare per quanto necessario nella zona riservata al pubblico”. Per esigenze o per parlare con il sindaco o gli assessori è necessario prendere appuntamento telefonando all’ufficio segreteria.