Biella, mascherine e distanze ok: la movida promossa a pieni voti ma riparte sottotono

“Cittadini, giovani ed esercenti si sono comportati bene in questo lungo weekend rispettando le normative vigenti. Inoltre, non sono state riscontrate scene simili a quelle viste in tv”. Il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola non nasconde la soddisfazione e promuove a pieni voti i biellesi: il rischio di assembramenti o di episodi sui generis sono stati fortunatamente evitati grazie alla responsabilità della cittadinanza che ha indossato la mascherina e mantenuto il distanziamento sociale.

Specialmente nelle ore tendenzialmente più affollate della giornata e durante la movida, a detta di molti però, col freno a mano tirato. “Venerdì e sabato sera ci sono stati i controlli delle forze dell’ordine – sottolinea Moscarola – Non si sono registrate situazioni eclatanti e tutto è filato per il verso giusto. Insieme al sindaco Corradino, siamo andati in giro per locali al fine di monitorare la situazione e le norme sono state osservate: cartelli affissi, distanze rispettate, gel igienizzante, uso delle mascherine come da disposizione del presidente Alberto Cirio. Anche i clienti si sono adeguati correttamente alla direttive”.

I controlli sono proseguiti fino a martedì sera nei punti principali della città: dalla centralissima via Italia fino al borgo storico del Piazzo. Anche qui molte attività hanno sollevato le saracinesche e ripreso a lavorare. Chi riesce a vedere il bicchiere pieno a “3/4 ” è Benni Possemato, titolare de La Civetta: “La gente ha voglia di uscire e di riappropriarsi della città rispettando le regole vigenti. Non siamo ancora a regime ma la voglia di vivere, ripartire c’è e si respira. Giovani, famiglie, coppie: tutti sono tornati in pista. Sul futuro? Sono ottimista di natura, vediamo cosa succede nei prossimi giorni”.

Anche il quartiere Riva è tornato ad essere il centro di riferimento della movida biellese. Apparsa, però, sottotono e ancora condizionata dall’emergenza coronavirus. Ma d'altronde non ci si poteva aspettarsi qualcos'altro. Positivo come prima e continua ad esserlo Francesco Pogni del Walhalla che affronta il post emergenza con il sorriso. Anche se i problemi esistono. Ancora non c'è l'ufficialità dall'amministrazione comunale per eventuali chiusure strade e possibilità di allargamenti o creazione di nuovi dehors che potrebbero, in parte, limitare le problematiche attuali del commercio.

"Attendo notizie positive -racconta Francesco Pogni-. Ad oggi nel nostro locale è impossibile non rispettare le regole. All'interno abbiamo creato tra i 20 e 25 posti a sedere su prenotazione. Si entra come negli anni '30, suonando un campanello, poi i clienti hanno a disposizione la sanificazione delle mani e i tavoli sono distanziati a norma. Rispetto ad altri colleghi non posso lamentarmi ma si vede un locale diverso rispetto a prima. Questa può essere una soluzione temporanea ma solo per qualche settimana. L'idea del dehor può essere sicuramente una soluzione ma sulla chiusura di via Repubblica dall'incrocio con via Dante non abbiamo più notizie dal Comune. I costi per un locale piccolo come il mio sono comunque elevati e difficili da sostenere. E' chiaro che in questo momento stiamo snaturando il nostro lavoro ma è giusto provare a farlo così come è anche evidente che le persone cerchino l'atmosfera del Walhalla di questi ultimi 14 anni. I contagi si sono abbassati notevolmente e sono positivo verso il domani. Non mi fermo, cerco soluzioni ma la situazione deve cambiare. Altrimenti dall'emergenza Covid cadiamo in quella economica".

Sulla questione, Moscarola e l’assessore al Commercio Greggio precisano: “La metà delle richieste è già stata approvata . Tra questa e la prossima settimana contiamo di definire il tutto nei minimi particolari per quelle che mancano”.