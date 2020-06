2 giugno, sindaco Crovella rende omaggio a operatori e ospiti della casa di riposo di Andorno

In occasione del 74 anniversario dalla nascita della Repubblica Italiana, l’amministrazione comunale di Andorno Micca ha voluto rendere omaggio agli operatori ed ospiti della casa di riposo locale Casa del Sorriso.

“Quest’anno abbiamo scelto di celebrare la Festa della Repubblica in maniera diversa rispetto agli anni passati – dichiara il sindaco Davide Crovella – e abbiamo deciso di farlo andando, quali rappresentanti di tutti i cittadini e seppur per pochi minuti, a rendere omaggio a coloro che sono stati tra i più coinvolti dall’epidemia da Covid. La nostra casa di riposo non è rimasta indenne all’emergenza, ma finalmente si intravede la luce, grazie al quotidiano impegno e allo spirito di sacrificio del direttore, di tutti gli operatori e del consiglio di amministrazione, a breve gli ospiti potranno tornare alla normale routine. Abbiamo pensato di donare ad ogni ospite un piccolo mazzo di fiori, con i colori della nostra Repubblica, quale segno tangibile di vicinanza e speranza e i fiori quale simbolo di ripresa e ritorno alla normalità”.