Borriana, Fratelli d'Italia chiede il "Controllo di vicinato"

A Borriana, Fratelli d'Italia, gruppo di minoranza in Consiglio Comunale, ha presentato una mozione per chiedere all'Amministrazione l'istituzione del "Controllo di vicinato", una forma di auto organizzazione tra vicini di casa per il controllo delle poprie abitazioni mediante l'installazione di appositi cartelli.

Fratelli d'Italia ne spiega le motivazioni: "Una maggiore collaborazione dei cittadini ridurrebbe i furti in appartamento, le truffe agli anziani, e anche le Forze dell'Ordine ne beneficerebbero instaurando un dialogo continuo con gli abitanti di Borriana. Il "Controllo di vicinato" è uno strumento che, negli Stati Uniti di America, utilizzano già dagli anni '60-'70, e, in Italia, da decenni è stato adottato da quasi 200 comuni.".

Il gruppo di minoranza ritiene non adeguato il sistema di videsorveglianza presente in paese: "La sicurezza e la sua percezione sono direttamente connesse alle modalità con cui le istituzioni riescono a rassicurare i cittadini. Le attuali telecamere non sono sufficienti a prevenire atti criminosi, come alcuni episodi di vandalismo che hanno messo in evidenza la necessità di aumentare la sicurezza nel nostro territorio, poichè tra i cittadini e l'Amministrazione è cresciuta notevolmente la percezione di paura".