2 giungo a Roma, Patelli (Lega): “L’Italia che non si arrende è oggi in piazza”

“Fiera ed orgogliosa di essere stata oggi in piazza Roma con i colleghi del Lazio, il nostro Segretario Matteo Salvini e migliaia di persone. Mi è dispiaciuto non essere sul mio territorio, il biellese, ma i lunghi lavori di ieri in commissione Cultura ed Istruzione sul Decreto scuola e la discussione in aula domani mi hanno trattenuto nella Capitale. In molti si aspettavano qualche centinaio di persone invece è stato un fiume umano stanco dei soprusi di questo Governo, di decisioni assurde, di promesse puntualmente mancate. Gli italiani stanno manifestando in ogni angolo del territorio nazionale il loro malessere ma a Palazzo Chigi, ed in Aula, se ne infischiano. Restano sordi di fronte alle richieste di sgravi fiscali, di sostegno vero, reale, concreto alle attività. E quella di oggi non è che il primo passo perché “L’Italia che non si arrende” è quella che oggi è in piazza”, ha dichiarato l’on. Cristina Patelli della Lega a margine della manifestazione del centrodestra svoltasi a Roma il 2 giungo.