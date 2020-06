Filippo Regis, un biellese a capo del Sindacato Italiano Lavoratori dello Spettacolo

Un biellese a capo del sindacato italiani lavoratori dello spetacolo (Sils). "Sono stato eletto il 5 maggio scorso e resto in carica fino alla prima assemblea nazionale che dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di fondazione -commenta Regis-. Il motivo è nato dalla criticità del momento. Di fatto si sono trovate figure professionali prive di tutela e sono stimate in 50 mila famiglie, orfane di sostegni. Ad oggi le nostre professioni non sono conosciute. A questo punto si è creata l'esigenza di una sigla che rappresentasse il mondo dell'intrattenimento e che comprende tantissime figure. E' nato così il sindacato Sils con l'obiettivo di tutelare tutte queste famiglie. Un bel impegno ma sono lusingato che i più grandi professionisti italiani abbiano individuato la mia figura".

Nel consiglio figurano personaggi come Benny Di Gioia dj storico di Riccione e Rimini anni '90, Alessandra Gallesi due volte miglior vocalist in Italia, Francesco Sarzi miglior vocalist, Emiliano Milano direttori artistico nei più importanti locali in Italia e Luciano Battini imprenditore del mondo dell'animazione.

La nota stampa di Sils. "L'emergenza rappresentata dal COVID-19 ha cagionato la necessità operativa di fermare molte delle PMI che rappresentano la spina dorsale dell'economia italiana; una misura che non trova precedenti nella storia del nostro Paese resa obbligata al fine di contenere la diffusione del contagio. Il settore dell' intrattenimento ha, responsabilmente, fermato la propria attività ancor prima dell'emanazione del primo DPCM sapendo, consciamente e verosimilmente, che sarebbe stato l'ultimo a riaprire. Le luci di discoteche, eventi e concerti si sono quindi spente lasciando i lavoratori, sia essi dipendenti che in libera professione, orfani di qualsiasi tutela economica e sociale.

Sono i dj's, i vocalist, i performers e gli addetti che ogni weekend animano le 2500 aziende che fanno del night-entertainment un settore per il quale siamo stati faro nel mondo in termini di qualità e di stile aggiungendo, quest'ultimo, fra le innumerevoli eccellenze italiane. Sulla spinta di questa criticità si è costituito, il 5 maggio del 2020, il “SILS- Sindacato Italiano Lavoratori dello Spettacolo” con l'intento di unire, sotto un'unica sigla rappresentativa, tutti i professionisti che operano nel mondo dell'intrattenimento.

Hanno risposto all'appello tutti i piu' grandi professionisti della nightlife italiana che hanno eletto , all'unanimità, il dj biellese alla presidenza del Sindacato e che ha fin da subito iniziato un dialogo con le Istituzioni unitamente alle altre sigle rappresentative del settore a cominciare dal SILB (l'acronimo che riunisce la maggior parte degli imprenditori del night-Entertainment) con il quale si e' individuato un percorso comune finalizzato alla creazione del primo albo professionale dei professionisti dello spettacolo: un accordo che non ha precedenti nei 40 anni di storia delle discoteche italiane.

In meno di un mese SILS si è già radicato su tutto il territorio italiano con referenti in ogni Regione per ogni categoria rappresentativa: Dj's, vocalist, PR e Organizzatori. Fra essi, sul sito del Sindacato (www.lavoratorispettacolo.org), si possono scorgere speakers di network radiofonici cosi' come i direttori artistici di veri e propri colossi del divertimento a dimostrazione di come la necessita' di una rappresentanza credibile fosse necessaria a ridare dignita' ad un settore che annualmente produce , secondo le stime, quasi 5 miliardi di fatturato ma che e' stato lasciato orfano di qualsiasi forma di sostegno da parte del Governo".