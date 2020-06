Dal Nord Ovest – Auto avvolta dalle fiamme, nessuna persona a bordo

Auto avvolta dalle fiamme ma per fortuna nessuna persona a bordo. Il fatto è accaduto questa mattina, 3 giugno, a Livorno Ferraris dove, poco prima delle 8, un mezzo alimentato a GPL è stato investito dal fuoco. Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permamente di Livorno Ferraris si è precipitata sul posto per domare l'incendio. L'intervento è valso allo spegnimento della vettura e alla messa in sicurezza della stessa. Non ci sono stati feriti.