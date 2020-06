Tromba d'aria si abbatte su Gaglianico, volato via il tetto dell'oratorio FOTO e VIDEO

Il tetto dell'oratorio di Gaglianico è crollato. Un tromba d'aria, intorno alle 18 di oggi mercoledì 3 giugno, ha distrutto la copertura dell'oratorio situato in via XX Settembre, davanti al municipio di Gaglianico. Ingenti i danni ma fortunatamente nessuna persona o automobilista è rimasta coinvolta nel cedimento della struttura. Danneggiato anche una parte del muro perimetrale del comune. Alle 19 la strada è chiusa al traffico per permettere le operazioni di rimozione.

Sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale oltre al primo cittadino. “È uno spettacolo devastante – spiega al telefono il sindaco Paolo Maggia – Il nostro oratorio non ha più il tetto e i pannelli solari sono a terra”. Intanto si fa la conta dei danni e dalla pista di atletica, situata sulla stessa linea d'aria dell'oratorio Don Bosco, il materasso del salto in alto è stato trovato a oltre 50 metri dalla sua posizione.