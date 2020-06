Serie di incidenti in Superstrada, cane-lupo investito a Valdengo

Serie di incidenti nella giornata di ieri, 2 giugno, sulla Superstrada. Intorno alle 9 del mattino si è verificato un sinistro stradale autonomo in direzione Biella. A causarlo, secondo i primi accertamenti, un animale, probabilmente un capriolo, sbucato in strada all’improvviso. Fortunatamente le due persone a bordo non hanno riportato ferite.

Nei pressi dell’uscita di Valdengo, invece, un cane-lupo è stato investito da un’autovettura intorno alle 16. Indenne il conducente mentre per il quattro zampe non c’è stato più nulla da fare: è morto a causa delle ferite riportate. Ad occuparsi dei rilievi di entrambi gli incidenti la Polizia stradale.