Gomma a terra per un pezzo di ferro in strada, 2 giugno da dimenticare per un biellese

2 giugno da dimenticare per un biellese di 33 anni. Stava percorrendo tranquillamente la strada di via Monte Mucrone, a Mongrando, fino a quando un pezzo di ferro da 15 centimetri non ha squarciato il pneumatico della sua Citroen. Fortunatamente è riuscito a tener saldo il controllo del mezzo evitando conseguenze maggiori.

Una volta sceso, l’uomo ha verificato quanto accaduto e avvertito le forze dell’ordine per la rimozione del materiale ferroso, perduto probabilmente da qualche veicolo in transito in quel punto.