Abbandono rifiuti ingombranti in via Ferruccio Nazionale: identificati i responsabili

La Polizia locale del Comune di Biella ha concluso un’attività di indagine che ha portato all’identificazione del responsabile di un imponente abbandono di rifiuti ingombrati e arredi. Il materiale era stato rinvenuto in via Ferruccio Nazionale ed era stato, lo scorso gennaio, sgomberato dagli addetti della Seab. Dopo una lunga serie di indagini effettuate durante il lockdown, grazie anche alle dichiarazioni di alcuni testimoni gli agenti sono risaliti al responsabile che è stato deferito all’autorità giudiziaria per abbandono e gestione illecita di rifiuti.

Dice il vicesindaco e assessore alla Polizia locale Giacomo Moscarola: “Ringrazio il comandante Migliorini, il suo vice Portogallo e gli agenti che hanno portato avanti questa lunga attività di indagine. Da pochi elementi si è riusciti a ricostruire con precisione tutti i passaggi che hanno portato a questo ingente abbandono. Il messaggio che deve essere recepito è uno solo: sul territorio comunale ogni tipo di abbandono finirà sotto la lente di ingrandimento per punire severamente i colpevoli. Nelle prossime settimane verranno acquistate anche nuove apparecchiature tecnologiche che aiuteranno la Polizia locale nell’identificare eventuali trasgressori che mi auguro siano sempre meno”.