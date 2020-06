Portula si fa green, in arrivo due colonnine di ricarica per le auto elettriche

Sono in arrivo a Portula due colonnine di ricarica per le auto elettriche. A darne notizia lo stesso primo cittadino Fabrizio Calcia Ros: “Enerbit ci ha proposto di aderire alla sua campagna e abbiamo accettato senza riserve anche perché sarà un intervento che non comporterà nessuna spesa per il Comune ed è un servizio ulteriore che sorge sul nostro territorio”. Le due postazioni di ricarica sorgeranno nella piazza principale del paese, a due passi dal Municipio.