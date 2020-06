Pettinengo, convocato il consiglio comunale chiuso al pubblico: Imu e Tari all'ordine del giorno

Convocazione del Consiglio Comunale a Pettinengo per l'8 giugno. "Si rende noto che presso la Sala Consigliare avrà luogo la seduta del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione per il giorno di lunedì 8 giugno alle 18,30 per la trattazione dell’ordine del giorno pubblicato all’albo pretorio e qui di seguito riportato:

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

TARI – DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNO 2020

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019

ESERCIZIO DELLA FACOLTA’ DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DEL 3° COMMA DELL’ART. 233 BIS DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.

RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 22 DEL 06/05/2020 AD OGGETTO: “APPROVAZIONE 1° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022”

APPROVAZIONE II° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022”

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.