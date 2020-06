Maltempo sul Piemonte: in arrivo temporali, vento e grandine. È allerta gialla

Torna il maltempo in Piemonte. La depressione che si sta avvicinando al Piemonte determinerà condizioni di instabilità con rovesci e temporali dal pomeriggio odierno, dapprima sulle zone montane e pedemontane, in spostamento verso le pianure. A dirlo, sul proprio sito ufficiale, l’Arpa Piemonte.

“Domani l'aria fredda associata alla depressione si avvicinerà ulteriormente determinando maltempo diffuso, con temporali anche persistenti e organizzati, soprattutto sulla parte settentrionale della regione – prosegue la nota - Il momento più intenso è atteso tra la mattinata e il pomeriggio con possibili grandinate, fulminazioni ed intense raffiche di vento”.

Su queste aree il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico connessa ai temporali forti. Sono possibili locali allagamenti, isolati fenomeni di versante, caduta alberi e forti raffiche di vento. I fenomeni andranno ad attenuarsi in serata, per poi esaurirsi nella notte o al primo mattino di venerdì.