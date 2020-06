Lavori e tante novità al centro diurno dell’Anffas Biellese: “L’obiettivo? Riaprire l’8 giugno”

Obiettivo lunedì 8 giugno. E’ questo il traguardo che si è dato la dirigenza dell’Anffas Biellese. C’è infatti la volontà di riaprire il centro diurno, dopo la lunga chiusura dovuta all’emergenza sanitaria, per tornare ad offrire un servizio a tante persone con disabilità e alle loro famiglie. Nelle scorse settimane, tante cose sono cambiate. “Abbiamo investito oltre 35 mila euro per una serie di lavori di adeguamento del nostro centro - spiega Maria Teresa Rizza, presidente dell’associazione -. Lavori importanti, svolti spesso in assenza di normative chiare e definitive in materia”.

“Ospiti e lavoratori troveranno un centro nuovo: ingressi, uscite e modalità di accesso ai servizi e agli spazi di socialità sono stati adeguati ai protocolli sanitari legati al coronavirus - spiega Ivo Manavella, presidente della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese -. Dopo una prima fase di studio, con l’aiuto e la collaborazione dell’unità di Crisi di Anffas Nazionale, i nostri tecnici hanno intrapreso la giusta strada che ci ha poi portato all’approvazione di tutto quanto abbiamo realizzato sia da parte della Regione Piemonte sia dell’Azienda sanitaria locale. Tra i lavori più rilevanti che sono stati effettuati, gli spogliatoi e un nuovo bagno assistito”.

Ma le novità non finiscono qui. Aggiunge infatti Manavella: “Avvieremo un servizio di assistenza domiciliare, un centro diurno “senza fissa dimora” con i nostri operatori che andranno nelle case delle famiglie per attività riabilitative e di intrattenimento. Sia il servizio domiciliare sia l’attività del centro diurno, per garantire la sicurezza di tutti, necessitano del superamento dei test coronavirus. Tutti gli ospiti e gli operatori dovranno infatti risultare non positivi ai tamponi, dopodiché potranno accedere agli spazi e iniziare le attività. Ecco perché abbiamo bisogno ancora di qualche giorno per ripartire”.

“Nel frattempo ci siamo dotati di un importante quantitativo di dispositivi di protezione - conclude Manavella -. Guanti, mascherine, gel, tute e visiere”. Prima dell’emergenza sanitaria gli ospiti nel centro diurno, che si trova a Gaglianico, erano 55. Alla prossima apertura, hanno valutato i dirigenti, dovrebbero esserci 16 persone accolte dagli operatori. Poi l’obiettivo è di accogliere, progressivamente, tutti.