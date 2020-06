Dal 3 giugno l’ASLBI riprende l’attività programmata sia di ricovero che ambulatoriale

Da mercoledì 3 giugno 2020 l’ASLBI riprenderà l’attività chirurgica e di ricovero programmato e l’attività ambulatoriale sia del Servizio Sanitario Nazionale che in Libera Professione.La disponibilità di visite ed esami ambulatoriali a calendario risentirà, come sta avvenendo per tutte le attività aperte al pubblico, dell’applicazione delle norme di distanziamento sociale che prevedono controlli all’ingresso e igienizzazione dei locali e limitano il numero di persone all’interno degli ambienti chiusi.

Per rendere possibile una riapertura in sicurezza l’ASL ha messo in atto un notevole sforzo organizzativo che impegnerà tutto il personale, al fine di riuscire a gestire nel migliore dei modi anche questa fase.Quindi in questo periodo e per tutta la durata delle prescrizioni per il contenimento del contagio, la disponibilità di posti sarà limitata per consentire il rispetto di tali prescrizioni e assicurare così un accesso in sicurezza ai cittadini che durante la FASE 2 si sottoporranno a visite ed esami sia in ospedale che nelle sedi asl territoriali.Si ringraziano fin da ora i cittadini per la collaborazione in questo momento di transizione, in cui sarà necessario in parte eseguire le prestazioni previste, in parte riprogrammare gradualmente le prenotazioni sospese e accogliere quelle nuove.

Tutti coloro che avevano una prestazione sanitaria prenotata tra il 5 marzo e l’1 giugno e sospesa a causa dell’emergenza covid-19 saranno richiamati via via a partire dalle prossime settimane. Sarà un’attività che impegnerà l’Azienda Sanitaria per tutti i prossimi mesi e che dovrà tenere conto dell’andamento epidemico.Chi dal 3 giugno dovrà prenotare una nuova prestazione, con priorità B e U ma anche P e D, sia nell’ambito del SSN che in libera professione potrà farlo tramite CUP regionale 800 000 500, ma anche presso le sedi CUP territoriali dell’ASLBI, negli orari ordinari e sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Il CUP Regionale sarà attivo da mercoledì 3 a venerdì 5 giugno dalle 8 alle 20 e nel fine settimana del 6-7 giugno dalle 8 alle 18. Da lunedì 8 giugno il CUP Regionale sarà nuovamente disponibile per le prenotazioni 12 ore al giorno e 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle 20.00, festività nazionali escluse.Per questa prima fase non sarà possibile prenotare presso le farmacie, per evitare in questo momento flussi aggiuntivi di persone.In Ospedale non sarà possibile accedere per effettuare di persona nuove prenotazioni presso le segreterie delle piastre ambulatoriali, che daranno appuntamenti solo per controlli successivi alla visita o all’esame appena erogato. L’accesso ai cittadini sarà consentito solo per l’utilizzo dei punti azzurri nell’area self per il ritiro dei referti e le prenotazioni.

Trattandosi di una situazione in evoluzione, l’ASLBI nelle prossime settimane potrà fornire alla cittadinanza aggiornamenti successivi e, continuando a monitorare il trend epidemiologico, se le condizioni lo consentiranno, potrebbe prevedere attività ambulatoriali aggiuntive dedicate ai pazienti con prestazioni sospese e di incrementare progressivamente l’attuale disponibilità di posti che si assesta al 50% fino al ripristino del 100% dell’attività.​